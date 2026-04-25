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Soirée observation des étoiles Bar-sur-Seine

Soirée observation des étoiles Bar-sur-Seine

Soirée observation des étoiles Bar-sur-Seine samedi 22 août 2026.

Adresse : Commanderie d'Avalleur

Ville : 10110 Bar-sur-Seine

Département : Aube

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Bar-sur-Seine

Soirée observation des étoiles

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Soirée observation des étoiles avec Arnaud Laculle.

Gratuit, sur réservation.   .

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23  commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement Soirée observation des étoiles Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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