Soirée observation des étoiles Bar-sur-Seine
Soirée observation des étoiles Bar-sur-Seine samedi 22 août 2026.
Bar-sur-Seine
Soirée observation des étoiles
Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Soirée observation des étoiles avec Arnaud Laculle.
Gratuit, sur réservation. .
Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr
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English :
L’événement Soirée observation des étoiles Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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