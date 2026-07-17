1900-2026 : Entrer dans la photo, Parcours #Bar-sur-Seine 1900 Centre-Ville, Bar-sur-Seine

Informations pratiques

1900-2026 : Entrer dans la photo Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h25, 12h45, 14h00, 15h05 Parcours #Bar-sur-Seine 1900 Centre-Ville Aube

Appel à candidature pour les écoles élémentaires, clos le 03 juillet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:05:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

1900 ↔ 2026 : Entrer dans la photo

Munis des cartes postales anciennes du parcours #Bar-sur-Seine1900 Centre-Ville, les élèves d’élémentaire parcourent les rues de Bar-sur-Seine à la recherche du point de vue exact du photographe de l’époque. Ils se glissent ensuite dans la scène pour interagir avec les habitants de 1900 avant de reprendre la photographie, avec des tablettes numériques, selon le cadrage initial.

Les élèves volontaires de la saison 5 du projet #Bar-sur-Seine1900, désormais en 3ème, accompagnent les élèves d’élémentaire tout au long du parcours pour les aider à se repérer, à regarder et à mettre en scène.

Les images seront ensuite hybridées pour créer une œuvre originale mêlant passé et présent. Cette série de photographies pourra faire l’objet d’une exposition plus tard dans l’année.

2 partenaires complètent cette action :

– Le Fablab propose, pour les plus grands (CM1-CM2), une action intitulée « De la photographie à l’objet : de la prise de vue à l’exposition »,

– La médiathèque propose, pour les plus petits (CP-CE1-CE2), une action intitulée « Joue et raconte ton patrimoine ».

Parcours #Bar-sur-Seine 1900 Centre-Ville 10110 Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est

1900 ↔ 2026 : Entrer dans la photo

© Gabrielle Quantin. Montage réalisé à partir d’une carte postale authentique de Bar-sur-Seine et d’une photographie prise sur le terrain par un élève en 2024. Les 2 personnages de dos sont ajoutés avec IA.