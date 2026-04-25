Bar-sur-Seine

Conférence

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:30:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Conférence de Thierry Leroy, docteur en Histoire et spécialiste d’Hugues de Payns, sur le comte de Champagne et les Templiers, conférence de présentation du livre Naissance des Templiers préfacé par Damien Carraz.

Gratuit, réservation conseillée. .

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement Conférence Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne