8ème Fête médiévale de la commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine
8ème Fête médiévale de la commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine samedi 5 septembre 2026.
8ème Fête médiévale de la commanderie d’Avalleur
La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-05
Fête médiévale sur le thème du comté de Champagne.
Point d’orgue de la saison, la fête médiévale de la Commanderie d’Avalleur sera entièrement dédiée à la période du comté de Champagne. Campements, démonstrations d’artisanat, spectacles, musique, combats et animations pour tous les publics restitueront la richesse d’un territoire au cœur de l’Europe médiévale.
Entrée libre. .
La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr
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English :
L’événement 8ème Fête médiévale de la commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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