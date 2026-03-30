8ème Fête médiévale de la commanderie d’Avalleur

La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-05

Fête médiévale sur le thème du comté de Champagne.

Point d’orgue de la saison, la fête médiévale de la Commanderie d’Avalleur sera entièrement dédiée à la période du comté de Champagne. Campements, démonstrations d’artisanat, spectacles, musique, combats et animations pour tous les publics restitueront la richesse d’un territoire au cœur de l’Europe médiévale.

Entrée libre. .

La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement 8ème Fête médiévale de la commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne