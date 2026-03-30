Comédie musicale: L’Envers du Décor

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La Compagnie Insieme présente:

Léo est acteur de cinéma. Sur le plateau de tournage, une scène de cascade tourne mal et fait plonger Léo dans le coma. À son réveil, il se retrouve enfermé dans un monde onirique dont il ne connaît ni les règles ni l’issue. Pour espérer en sortir, il devra traverser une succession de tableaux inspirés du cinéma comédie, aventure, drame, horreur, science-fiction, romance, dessin animé… Chaque univers devient une étape de sa quête, mêlant humour, émotion et introspection. Un spectacle interrogeant la résilience, l’identité et la force de l’imagination.

Plus de 40 références cinématographiques se cachent à travers les musiques, les chansons, les décors et la narration dans cette histoire originale écrite et mise en scène par Manon MURA et Antoine ISSELIN. Tout a été pensé pour offrir un spectacle tout public, où la lecture est multiple immédiate et ludique pour certains, plus symbolique et cinéphile pour d’autres.

Les 13 artistes accompagnés de leurs bénévoles vous invitent à une soirée placée sous le signe du rêve, du spectacle vivant et du cinéma. 17 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43

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English :

L’événement Comédie musicale: L’Envers du Décor Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne