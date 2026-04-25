Bar-sur-Seine

Conférence

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 18:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Conférence de Murielle Gaude-Ferragu, maîtresse de conférences HDR à l’université Sorbonne Paris Nord, Jeanne de Navarre (1273-1305), fille de Bar-sur-Seine, reine et héritière .

Si Philippe le Bel a marqué la mémoire de la nation France , grâce notamment à l’ouvrage de Maurice Druon Les rois maudits, son épouse, Jeanne de Navarre, est demeurée dans l’ombre de l’Histoire. Elle fut pourtant l’une des reines les plus puissantes de la Chrétienté du bas Moyen Âge. Née à Bar-sur-Seine en 1273, elle est l’unique héritière du royaume de Navarre et du comté de Champagne à la mort de son père Henri III survenue en 1274. Elle fut notamment une reine mécène, rôle qu’elle joua dans le domaine des

lettres, des arts, comme des fondations religieuses et charitables, ce dont témoigne son dernier testament dicté en 1305.

Gratuit, réservation conseillée. .

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement Conférence Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne