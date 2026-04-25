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Raid VTT des cadoles Bar-sur-Seine

Raid VTT des cadoles Bar-sur-Seine

Raid VTT des cadoles Bar-sur-Seine dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 10110 Bar-sur-Seine

Département : Aube

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif :

Bar-sur-Seine

Raid VTT des cadoles

Place du marché Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-28

28ème édition du Raid VTT des cadoles le Dimanche 28 Juin 2026.

Au programme: 5 circuits VTT de 20 à 80 km, 2 gravel parcours de 60 et 80 km et randonnée pédestre avec 2 boucles de 8 et 13 km.

Profitez de parcours variés, de longs singles tracks qui ont fait la renommée de l’événement, et de superbes panoramas sur les vignobles champenois !

Sensations garanties et 100% plaisir au programme !   .

Place du marché Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est  

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English :

L’événement Raid VTT des cadoles Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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