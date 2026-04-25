Raid VTT des cadoles Bar-sur-Seine
Raid VTT des cadoles Bar-sur-Seine dimanche 28 juin 2026.
Bar-sur-Seine
Raid VTT des cadoles
Place du marché Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
28ème édition du Raid VTT des cadoles le Dimanche 28 Juin 2026.
Au programme: 5 circuits VTT de 20 à 80 km, 2 gravel parcours de 60 et 80 km et randonnée pédestre avec 2 boucles de 8 et 13 km.
Profitez de parcours variés, de longs singles tracks qui ont fait la renommée de l’événement, et de superbes panoramas sur les vignobles champenois !
Sensations garanties et 100% plaisir au programme ! .
Place du marché Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est
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English :
L’événement Raid VTT des cadoles Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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