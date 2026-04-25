Bar-sur-Seine

Raid VTT des cadoles

Place du marché Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

28ème édition du Raid VTT des cadoles le Dimanche 28 Juin 2026.

Au programme: 5 circuits VTT de 20 à 80 km, 2 gravel parcours de 60 et 80 km et randonnée pédestre avec 2 boucles de 8 et 13 km.

Profitez de parcours variés, de longs singles tracks qui ont fait la renommée de l’événement, et de superbes panoramas sur les vignobles champenois !

Sensations garanties et 100% plaisir au programme ! .

Place du marché Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est

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English :

L’événement Raid VTT des cadoles Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne