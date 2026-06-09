Exposition d’artistes peintres Bar-sur-Seine
Exposition d’artistes peintres Bar-sur-Seine dimanche 16 août 2026.
Bar-sur-Seine
Exposition d’artistes peintres
Parc du château Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Organisé par l’association La Palette .
Entrée gratuite.
Buvette. .
Parc du château Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 01 27 66 14
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English :
L’événement Exposition d’artistes peintres Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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