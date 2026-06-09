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Exposition d’artistes peintres Bar-sur-Seine

Exposition d’artistes peintres Bar-sur-Seine

Exposition d’artistes peintres Bar-sur-Seine dimanche 16 août 2026.

Adresse : Parc du château

Ville : 10110 Bar-sur-Seine

Département : Aube

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Bar-sur-Seine

Exposition d’artistes peintres

Parc du château Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 10:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Organisé par l’association La Palette .

Entrée gratuite.
Buvette.   .

Parc du château Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 01 27 66 14 

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English :

L’événement Exposition d’artistes peintres Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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