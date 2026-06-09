Bar-sur-Seine

Exposition d’artistes peintres

Parc du château Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Organisé par l’association La Palette .

Entrée gratuite.

Buvette. .

Parc du château Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 01 27 66 14

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English :

L’événement Exposition d’artistes peintres Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne