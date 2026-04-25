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Cinéma plein air Bar-sur-Seine

Cinéma plein air Bar-sur-Seine

Cinéma plein air Bar-sur-Seine samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Commanderie d'Avalleur

Ville : 10110 Bar-sur-Seine

Département : Aube

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif : 7 Tarif de base plein tarif

Bar-sur-Seine

Cinéma plein air

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur
7
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Cinéma plein air avec Ciné Ligue.

– 19h foodtruck et jeux
– 22h projection du film Chevalier (A Knight’s Tale) de Brian Helgeland (2001) 7  .

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23  commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement Cinéma plein air Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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