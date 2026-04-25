Bar-sur-Seine

Cinéma plein air

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Cinéma plein air avec Ciné Ligue.

– 19h foodtruck et jeux

– 22h projection du film Chevalier (A Knight’s Tale) de Brian Helgeland (2001) 7 .

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement Cinéma plein air Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne