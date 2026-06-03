Bar-sur-Seine

Visite guidée du Lavoir Sainte Fontaine

Maison du tourisme Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:00:00

fin : 2026-08-17 11:30:00

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-17

L’Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne vous a concocté un riche programme de visites guidées pour la période estivale.

Découvrez notre visite guidée du Lavoir Sainte Fontaine

La visite passera par le Lavoir Sainte Fontaine et la cabane de vigne Val Moré, avec l’intervention de Jean-Louis Normand.

2 dégustations de champagne.

Les lundis 20 Juillet & 17 Août à 10h

Tarif: 20€

Rendez-vous à la Maison du Tourisme de Bar-sur-Seine

Sur réservation obligatoire, places limitées.

Réservation en ligne ou par téléphone. 20 .

Maison du tourisme Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

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English :

L’événement Visite guidée du Lavoir Sainte Fontaine Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne