Visite guidée du Lavoir Sainte Fontaine Bar-sur-Seine
Visite guidée du Lavoir Sainte Fontaine Bar-sur-Seine lundi 20 juillet 2026.
Bar-sur-Seine
Visite guidée du Lavoir Sainte Fontaine
Maison du tourisme Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-08-17 11:30:00
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-17
L’Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne vous a concocté un riche programme de visites guidées pour la période estivale.
Découvrez notre visite guidée du Lavoir Sainte Fontaine
La visite passera par le Lavoir Sainte Fontaine et la cabane de vigne Val Moré, avec l’intervention de Jean-Louis Normand.
2 dégustations de champagne.
Les lundis 20 Juillet & 17 Août à 10h
Tarif: 20€
Rendez-vous à la Maison du Tourisme de Bar-sur-Seine
Sur réservation obligatoire, places limitées.
Réservation en ligne ou par téléphone. 20 .
Maison du tourisme Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com
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English :
L’événement Visite guidée du Lavoir Sainte Fontaine Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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