Ateliers 3D Bar-sur-Seine
Ateliers 3D Bar-sur-Seine mercredi 10 juin 2026.
Bar-sur-Seine
Ateliers 3D
Mediathèque Goncourt Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 10:00:00
fin : 2026-06-12 12:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-12
Ateliers imprimante 3D à la médiathèque !
Envie de créer un cadeau original et personnalisé ? On vous propose deux ateliers autour de l’impression 3D.
Mardi 10 Juin de 10h à 12h:
Atelier enfants (+8 ans) à l’occasion de la fête des pères
Découverte de l’imprimante 3D et création d’un objet unique !
Vendredi 12 Juin de 10h à 12h:
Atelier adultes
Réalisation d’un objet de lecture personnalisé
Gratuit, sur réservation, places limitées. .
Mediathèque Goncourt Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 05 10 mediatheque@bar-sur-seine.fr
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English :
L’événement Ateliers 3D Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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