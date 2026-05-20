Bar-sur-Seine

Ateliers 3D

Mediathèque Goncourt Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-06-12 12:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-12

Ateliers imprimante 3D à la médiathèque !

Envie de créer un cadeau original et personnalisé ? On vous propose deux ateliers autour de l’impression 3D.

Mardi 10 Juin de 10h à 12h:

Atelier enfants (+8 ans) à l’occasion de la fête des pères

Découverte de l’imprimante 3D et création d’un objet unique !

Vendredi 12 Juin de 10h à 12h:

Atelier adultes

Réalisation d’un objet de lecture personnalisé

Gratuit, sur réservation, places limitées. .

Mediathèque Goncourt Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 05 10 mediatheque@bar-sur-seine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ateliers 3D Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne