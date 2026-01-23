Surprise des 3 ans de l’Art en Seine

L’Art en Seine Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 20:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L’Art en Seine vous propose de nouveaux spectacles pour la nouvelle saison 2026.

Surprise des 3 ans de l’Art en Seine

Pour fêter son anniversaire, l’Art en Seine vous propose un spectacle surprise que vous découvrirez bientôt.

Notre invité vous proposera un seul en scène de haute volée, sa spécialité.

La billetterie ouvrira prochainement avec l’annonce de l’artiste et du tarif d’entrée.

Restez informés sur les réseaux sociaux de l’Art en Seine et les différents panneaux d’affichage à Bar-sur-Seine…. 20 .

L’Art en Seine Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 3 25 29 94 43 contact@tourisme-cotedesbar.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Surprise des 3 ans de l’Art en Seine Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne