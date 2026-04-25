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Excursion nature Bar-sur-Seine

Excursion nature Bar-sur-Seine

Excursion nature Bar-sur-Seine samedi 23 mai 2026.

Adresse : Commanderie Templière d'Avalleur

Ville : 10110 Bar-sur-Seine

Département : Aube

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bar-sur-Seine

Excursion nature

Commanderie Templière d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:00:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Aube Destination Nature organise une excursion nature autour de la Commanderie Templière d’Avalleur.   .

Commanderie Templière d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 64 99 50 37  aube-destination-nature@outlook.fr

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English :

L’événement Excursion nature Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne

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