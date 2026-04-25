Bar-sur-Seine

Excursion nature

Commanderie Templière d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Aube Destination Nature organise une excursion nature autour de la Commanderie Templière d’Avalleur. .

Commanderie Templière d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 64 99 50 37 aube-destination-nature@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Excursion nature Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne