Bar-sur-Seine

Trail L’Aube des Templiers

La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Trail L’Aube des Templiers est une compétition sportive, au départ de la commanderie d’Avalleur, proposant quatre parcours de course à pied et deux randonnées

Rando de la Besace 8km

Rando de la Tour de l’Horloge 16km

Trail de la Besace 8km

Trail de la Tour de l’Horloge 16km

Trail de la Poulaine 23km

Trail L’Aube des Templiers 33km .

La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement Trail L’Aube des Templiers Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne