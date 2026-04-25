Trail L’Aube des Templiers Bar-sur-Seine
Trail L’Aube des Templiers Bar-sur-Seine samedi 4 juillet 2026.
Bar-sur-Seine
Trail L’Aube des Templiers
La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le Trail L’Aube des Templiers est une compétition sportive, au départ de la commanderie d’Avalleur, proposant quatre parcours de course à pied et deux randonnées
Rando de la Besace 8km
Rando de la Tour de l’Horloge 16km
Trail de la Besace 8km
Trail de la Tour de l’Horloge 16km
Trail de la Poulaine 23km
Trail L’Aube des Templiers 33km .
La commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr
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English :
L’événement Trail L’Aube des Templiers Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne
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