Bar-sur-Seine

Concert de l’ensemble Alla francesca

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 16:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Concert de l’ensemble Alla francesca du Centre de musique médiévale de Paris, Joie et plaisance .

Aux 13 e et 14 e siècles, la poésie lyrique atteint son apogée avec quelques trouvères qui vont tout particulièrement marquer leur temps en chantant l’amour pour leur Dame.

Ainsi, le cœur de Thibaut de Champagne bondit pour la belle au corps gracieux, Adam de la Halle, le cœur plein d’amour, prie sa Dame enjouée qu’elle veuille bien l’écouter, Jehan de Lescurel garde l’espoir que son cœur demeure en celle qu’il aime sans tromperie, et enfin, Guillaume de Machaut, languissant avec délices, meurt, le cœur en joie, pour servir sa Dame loyalement.

Sur réservation. .

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

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L’événement Concert de l’ensemble Alla francesca Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne