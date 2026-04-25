Bar-sur-Seine

Conférence

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 18:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Conférence de Rémy Cordonnier, docteur en histoire de l’art, Le Bestiaire: un traité médiéval sur les

animaux de la Bible .

Le Bestiaire est un traité médiéval qui fascine depuis longtemps, en raison de la mention de nombreuses créatures merveilleuses dont la légende perdure encore de nos jours dans la littérature et le cinéma fantastiques. Pourtant, à l’époque de sa rédaction, cette œuvre était tout ce qu’il y a de plus sérieux !

C’est à redécouvrir sa vocation originelle que vous invite cette conférence qui vous plongera dans l’univers symbolique du Moyen Âge.

Gratuit, réservation conseillée. .

Commanderie d’Avalleur Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 47 66 11 23 commanderie.avalleur@aube.fr

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English :

L’événement Conférence Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne