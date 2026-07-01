EXPOSITION DE L’ATELIER A LA RÉSIDENCE MUTATION D’UN VILLAGE Salle d’exposition, vers La Mairie Jenzat
vendredi 10 juillet 2026 · Salle d'exposition, vers La Mairie · Jenzat
Informations pratiques
Jenzat
EXPOSITION DE L’ATELIER A LA RÉSIDENCE MUTATION D’UN VILLAGE
Salle d’exposition, vers La Mairie 1 rue Pierre Tixier Jenzat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Exposition sur l’évolution de la commune du milieu du 19ème siècle à nos jours, notamment en ce qui concerne les artisans et les commerçants, organisée par le Comité des Fêtes de Jenzat.
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Salle d’exposition, vers La Mairie 1 rue Pierre Tixier Jenzat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 81 79 27
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English :
An exhibition on the evolution of the town from the mid-19th century to the present day, with a particular focus on artisans and merchants, organized by the Jenzat Festival Committee.
L’événement EXPOSITION DE L’ATELIER A LA RÉSIDENCE MUTATION D’UN VILLAGE Jenzat a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme Val de Sioule
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