Exposition de l’inventaire des bornes de l’Isère Pays de Bièvre-Valloire, Foyer rural maison-forte de Buffevent, Revel-Tourdan

Informations pratiques

Exposition de l’inventaire des bornes de l’Isère Pays de Bièvre-Valloire Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Foyer rural maison-forte de Buffevent Isère

gratuit entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Inventaire des bornes de l’Isère porté par la FAPI. Seront présentés les panneaux d’exposition sur le territoire de Bièvre-Valloire. Inventaire participatif sur les 13 territoires du département.

Foyer rural maison-forte de Buffevent montée du château 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 50 07 50 96 Maison-Forte de Buffevent, logis seigneurial du XVIIème siècle devenu foyer rural. parking mairie

Inventaire des bornes de l’Isère porté par la FAPI. Seront présentés les panneaux d’exposition sur le territoire de Bièvre-Valloire. Inventaire participatif sur les 13 territoires du département.

©FAPI