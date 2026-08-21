visite guidée du château de Barbarin, Château de Barbarin, Revel-Tourdan

Informations pratiques

visite guidée du château de Barbarin 19 et 20 septembre Château de Barbarin Isère

visite toutes les heures – 6€ tarif spécial JEP – gratuit moins de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Tour de guet devenue grande demeure. Découvrez les extérieurs et les intérieurs meublés témoins de la vie de château au XVIIIème siècle grâce aux embellissements du Marquis de Marcieu, gouverneur de Grenoble. Exceptionnelle grande cuisine ornée de peintures murales. Collection de vaisselle, batterie de cusine. Découverte de la passion de la propriétaire pressophile passionnée de fers à repasser!

Château de Barbarin 780 Route de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan, France Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33650075096 https://www.chateau-de-barbarin.fr Visiter le château de Barbarin, c’est entrer de plain-pied dans l’histoire d’une maison-forte Dauphinoise. Venez découvrir, lors des visites guidées, l’évolution du XIVe au XVIIIe siècle. Bâti au Moyen-Age, on peut voir encore des bouches à feu. Agrandi au XVIIIe siècle pour en faire une demeure ou l’on reçoit. Venez découvrir les salons meublés et l’exceptionnelle cuisine de 100m2 !

Tour de guet devenue grande demeure. Découvrez les extérieurs et les intérieurs meublés témoins de la vie de château au XVIIIème siècle grâce aux embellissements du Marquis de Marcieu, gouverneur de…

©château de barbarin