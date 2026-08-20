Visite de la maison-forte de Buffevent, Foyer rural maison-forte de Buffevent, Revel-Tourdan

Informations pratiques

Visite de la maison-forte de Buffevent Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Foyer rural maison-forte de Buffevent Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Lors de ces visites guidées exceptionnelles, vous pourrez accéder à des lieux habituellement fermés au public. Qualifiée de « l’une des plus logeable du Dauphiné » au début du XVIIème siècle, elle est le fruit de nombreux siècles d’histoire qui malgré sa vente en plusieurs lots comme bien national en 1792 possède encore quelques richesses remarquables comme la salle-basse avec sa cheminée monumentale et son puits donnant accès à un souterrain ou encore les peintures murales de la chapelle récemment restaurées.

Foyer rural maison-forte de Buffevent montée du château 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 50 07 50 96 Maison-Forte de Buffevent, logis seigneurial du XVIIème siècle devenu foyer rural. parking mairie

**Lors de ces visites guidées exceptionnelles, vous pourrez accéder à des lieux habituellement fermés au public.** Qualifiée de « l’une des plus logeable du Dauphiné » au début du XVIIème siècle, elle…

©Renaissance de Revel et Tourdan