Patrimoine en danger, l’histoire d’un sauvetage, Château de Barbarin, Revel-Tourdan

Informations pratiques

Patrimoine en danger, l’histoire d’un sauvetage 19 et 20 septembre Château de Barbarin Isère

inclus dans le billet d’entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Acquis en 1993 dans un état de délabrement avancé le château de Barbarin a été sauvé par les actuels propriétaires. Vous pourrez découvrir les photos de l’évolution de la restauration de cette demeure qui connait depuis 30 ans un chantier de restauration par an.

Château de Barbarin 780 Route de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan, France Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33650075096 https://www.chateau-de-barbarin.fr Visiter le château de Barbarin, c’est entrer de plain-pied dans l’histoire d’une maison-forte Dauphinoise. Venez découvrir, lors des visites guidées, l’évolution du XIVe au XVIIIe siècle. Bâti au Moyen-Age, on peut voir encore des bouches à feu. Agrandi au XVIIIe siècle pour en faire une demeure ou l’on reçoit. Venez découvrir les salons meublés et l’exceptionnelle cuisine de 100m2 !

Acquis en 1993 dans un état de délabrement avancé le château de Barbarin a été sauvé par les actuels propriétaires. Vous pourrez découvrir les photos de l’évolution de la restauration de cette qui 30…

©château de Barbarin