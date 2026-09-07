Patrimoine en danger, l’histoire d’un sauvetage, Château de Barbarin, Revel-Tourdan
samedi 19 septembre 2026 · Château de Barbarin · Revel-Tourdan
Informations pratiques
Patrimoine en danger, l’histoire d’un sauvetage 19 et 20 septembre Château de Barbarin Isère
inclus dans le billet d’entrée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Acquis en 1993 dans un état de délabrement avancé le château de Barbarin a été sauvé par les actuels propriétaires. Vous pourrez découvrir les photos de l’évolution de la restauration de cette demeure qui connait depuis 30 ans un chantier de restauration par an.
Château de Barbarin 780 Route de Pisieu, 38270 Revel-Tourdan, France Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33650075096 https://www.chateau-de-barbarin.fr Visiter le château de Barbarin, c’est entrer de plain-pied dans l’histoire d’une maison-forte Dauphinoise. Venez découvrir, lors des visites guidées, l’évolution du XIVe au XVIIIe siècle. Bâti au Moyen-Age, on peut voir encore des bouches à feu. Agrandi au XVIIIe siècle pour en faire une demeure ou l’on reçoit. Venez découvrir les salons meublés et l’exceptionnelle cuisine de 100m2 !
Acquis en 1993 dans un état de délabrement avancé le château de Barbarin a été sauvé par les actuels propriétaires. Vous pourrez découvrir les photos de l’évolution de la restauration de cette qui 30…
©château de Barbarin
À voir aussi à Revel-Tourdan (Isère)
- Visite Eglise Notre Dame de Tourdan, Eglise notre dame de tourdan, Revel-Tourdan 19 septembre 2026
- visite guidée du château de Barbarin, Château de Barbarin, Revel-Tourdan 19 septembre 2026
- Visite de la maison-forte de Buffevent, Foyer rural maison-forte de Buffevent, Revel-Tourdan 20 septembre 2026
- Exposition de l’inventaire des bornes de l’Isère Pays de Bièvre-Valloire, Foyer rural maison-forte de Buffevent, Revel-Tourdan 20 septembre 2026
- Seigneurs et blasons, Foyer rural maison-forte de Buffevent, Revel-Tourdan 20 septembre 2026