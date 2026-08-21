Seigneurs et blasons, Foyer rural maison-forte de Buffevent, Revel-Tourdan

Informations pratiques

Seigneurs et blasons Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Foyer rural maison-forte de Buffevent Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir les familles qui se sont succédées à la tête de la seigneurie de Revel avec leur blason, devise… ainsi que les bases de la science de l’héraldique (l’étude des armoiries). Les enfants comme les adultes pourront créer et colorier leur propre blason.

Foyer rural maison-forte de Buffevent montée du château 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 06 50 07 50 96 Maison-Forte de Buffevent, logis seigneurial du XVIIème siècle devenu foyer rural. parking mairie

Venez découvrir les familles qui se sont succédées à la tête de la seigneurie de Revel avec leur blason, devise… ainsi que les bases de la science de l’héraldique (l’étude des armoiries). Les comme…

©Association Renaissance de Revel et Tourdan