Visite Eglise Notre Dame de Tourdan, Eglise notre dame de tourdan, Revel-Tourdan

Informations pratiques

Visite Eglise Notre Dame de Tourdan 19 et 20 septembre Eglise notre dame de tourdan Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise prieurale des XIème et XIVème siècles aujourd’hui église paroissiale. Incrite Monument Historique dans sa totalité elle a la particularité de montrer une forte influence romane et des évolutions gothiques. Exceptionnelle chapelle peinte du XVème siècle.

Eglise notre dame de tourdan impasse de l’église notre-dame 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.revel-tourdan.fr Église prieurale romane du XIème, Inscrite au titre des MonumentsHistoriques. Exceptionnels décors peints du XVème dans la chapelle nord. Maitre autel baroque et autel de St Arroux. accès libre parking sur place

Eglise prieurale des XIème et XIVème siècles aujourd’hui église paroissiale. Incrite Monument Historique dans sa totalité elle a la particularité de montrer une forte influence romane et des chapelle…

©mairie Revel-Tourdan