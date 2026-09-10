Visite Église St Jean-Baptiste, Eglise Saint Jean-Baptiste Revel-Tourdan, Revel-Tourdan

Informations pratiques

Visite Église St Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Eglise Saint Jean-Baptiste Revel-Tourdan Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En partie romane, cette église paroissiale fut remaniée. Le clocher est de style viennois. Elle montre de beaux vitraux contemporains. L’ensemble du mobilier assez simple a été restauré et inscrit aux monuments historiques. L’association Agir pour nos églises propose des panneaux présentant les différentes restaurations.

Eglise Saint Jean-Baptiste Revel-Tourdan 38270 Revel-Tourdan Revel-Tourdan 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0664368176 https://revel-tourdan.fr Eglise paroissiale.Mentionnée dès le XIème siècle avec une chapelle liée au bourg castral. Evolution au XVème siècle Maitre autel classé MH. parking place des terreaux

Journées européennes du patrimoine

©mairie revel-tourdan