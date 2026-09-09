Exposition de livres et documents issus du fonds ancien à la médiathèque Condorcet, Médiathèque municipale Condorcet, Libourne

Informations pratiques

Exposition de livres et documents issus du fonds ancien à la médiathèque Condorcet Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque municipale Condorcet Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Face aux défis et aux transformations que connaît aujourd’hui le monde viticole, la médiathèque vous invite à porter un regard sensible sur ce patrimoine emblématique du territoire.

Explorez l’univers du vin et de la vigne à travers une sélection d’ouvrages issus des collections locales et du fonds d’œnologie, puis participez à un atelier d’écriture animé par l’autrice Agathe Portail.

Médiathèque municipale Condorcet Place des Récollets 33500 Libourne Libourne 33500 Centre-Ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05.57.55.33.50 http://mediatheque.libourne.fr Médiathèque

Face aux défis et aux transformations que connaît aujourd’hui le monde viticole, la médiathèque vous invite à porter un regard sensible sur ce patrimoine emblématique du territoire.

©Aurélien Marquot