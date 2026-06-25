Marignac

EXPOSITION DE MARIE FEOUGIER NATTIER ET D’ALAIN ARNAUD

SALLE DES FÊTES Marignac Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:30:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Après avoir exposé à La Maison du curiste de Luchon début Juin, Marie Féougier Nattier et Alain Arnaud se retrouveront à Marignac le samedi 4 juillet pour une exposition partagée qui vous permettra de découvrir 2 mondes artistique différents.

Vernissage le samedi 4 juillet à 17h30.

Boupi vous accueillera, ses bras grands ouverts ; Boupi est une création de l’artiste plasticien Alain Arnaud. Boupi représente l’humanité dans sa simplicité. Il parle avec ses mains. Il réagit, questionne, s’émerveille ou s’inquiète. Chaque sculpture constitue un mot d’un langage universel. Boupi est une figure simple, mais exigeante. Il est témoin, il dit regarde ! . Telle est la définition qu’en donne son créateur.

Marie Feougier est une artiste peintre ses œuvres révèlent une grande sensibilité aux atmosphères et aux émotions. Ses nombreux voyages et les rencontres qu’elle y fait, nourrissent son univers artistique. Entre matière et souffle, ma peinture en abstraction figurative explore les liens invisibles entre l’humain et les paysages. Les formes émergent, se transforment comme des mémoires en mouvement. Marie Féougier définit ainsi son œuvre. .

SALLE DES FÊTES Marignac 31440 Haute-Garonne Occitanie nibbelink.maryse@gmail.com

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English :

After exhibiting at La Maison du curiste in Luchon in early June, Marie F%E9ougier Nattier and Alain Arnaud will be in Marignac on Saturday, July 4, for a joint exhibition that will allow you to discover two different artistic worlds.

Opening reception on Saturday, July 4, at 5:30 p.m.

L’événement EXPOSITION DE MARIE FEOUGIER NATTIER ET D’ALAIN ARNAUD Marignac a été mis à jour le 2026-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE