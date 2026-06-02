Exposition de Marie Vandooren Galerie Gaïa – art contemporain Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 11:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Les peintures de Marie Vandooren semblent surgir d’endroits que l’on traverse sans vraiment les regarder. Des paysages transformés, construits, exploités, où subsistent pourtant des formes de silence. Une friche, un bord de route, une architecture discrète, un terrain laissé en suspens : son travail observe ces espaces intermédiaires où le monde contemporain laisse apparaître ses traces les plus fragiles À partir de la photographie argentique, l’artiste compose des images où les médiums dialoguent et se déplacent. Connue pour ses sérigraphies, dont plusieurs œuvres ont récemment intégré la collection de la fondation Johalla Projects à Chicago après avoir été découvertes sur le site de la galerie, Marie Vandooren ouvre ici une nouvelle étape de son travail à travers un ensemble inédit de peintures. La peinture lui permet d’approcher autrement ces paysages habités par l’activité humaine. Les surfaces deviennent plus lentes, plus poreuses. La matière absorbe la lumière, laisse apparaître des effacements, des vibrations, des zones d’incertitude. Quelque chose affleure, entre mémoire et disparition.Sans chercher le spectaculaire, ses œuvres déplacent notre regard vers ce qui persiste discrètement autour de nous : les formes répétées de l’aménagement du territoire, les marques laissées par nos usages, la manière dont l’homme transforme le paysage jusqu’à parfois le rendre presque irréel. Dans cette première exposition de peintures à la galerie Gaïa, Marie Vandooren affirme avec évidence toute la sensibilité et la profondeur de ce nouveau territoire pictural. Exposition du 26 mai au 13 juin 2026 :mardi et mercredi de 15h à 19hjeudi au samedi de 11h à 19h Rencontre avec l’artiste samedi 30 mai 2026 à partir de 11h

Galerie Gaïa – art contemporain Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 14 91 http://www.galeriegaia.fr/ contact@galeriegaia.fr https://www.galeriegaia.fr/



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