Exposition de Mme Wurfbain, M. Vauchez, Mme Gay de Senneville Chapelle de la maison des associations Cancon
Exposition de Mme Wurfbain, M. Vauchez, Mme Gay de Senneville Chapelle de la maison des associations Cancon jeudi 25 juin 2026.
Cancon
Exposition de Mme Wurfbain, M. Vauchez, Mme Gay de Senneville
Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-06-25
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres de Mme Wurfbain (artiste papetière), M. Vauchez (tourneur sur bois) et Mme Gay de Senneville (sculptrice).
A l’occasion de cette 6ème saison d’expositions estivales à la chapelle de Cancon, venez découvrir les œuvres de Mme Wurfbain (artiste papetière), M. Vauchez (tourneur sur bois) et Mme Gay de Senneville (sculptrice). .
Chapelle de la maison des associations Avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 11 76 57
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English : Exposition de Mme Wurfbain, M. Vauchez, Mme Gay de Senneville
For the 6th season of summer exhibitions at the Cancon chapel, come and discover the works of Mme Wurfbain (paper artist), M. Vauchez (woodturner) and Mme Gay de Senneville (sculptor).
L’événement Exposition de Mme Wurfbain, M. Vauchez, Mme Gay de Senneville Cancon a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Coeur de Bastides
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