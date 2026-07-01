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AGENDA · Cattenom

Exposition de modélisme militaire Cattenom

dimanche 19 juillet 2026 · Cattenom

Exposition de modélisme militaire Cattenom

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Allée des Platanes
Ville
57570 Cattenom
Département
Moselle
Tarif
4 Tarif enfant

Cattenom

Exposition de modélisme militaire

Allée des Platanes Cattenom Moselle

Tarif : – – EUR
4
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 14:30:00
fin : 2026-07-19 16:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Découvrez le modélisme militaire au cœur de la ligne Maginot !
Le fort du Galgenberg accueille une exposition de modélisme militaire véhicules, dioramas et figurines. Le prix d’entrée vous donne accès à la visite complète du fort, en plus de cette exposition.Tout public
4  .

Allée des Platanes Cattenom 57570 Moselle Grand Est   visites@fortificat.com

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English :

Discover military model building in the heart of the Maginot Line!
The Galgenberg Fort is hosting an exhibition of military model-making, featuring vehicles, dioramas, and figurines. The admission price includes access to the full tour of the fort, in addition to this exhibition.

L’événement Exposition de modélisme militaire Cattenom a été mis à jour le 2026-07-08 par OT CATTENOM ET ENVIRONS

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