Fête patronale Sentzich Sentzich Cattenom
vendredi 24 juillet 2026 · Sentzich · Cattenom
Informations pratiques
Cattenom
Fête patronale Sentzich
Sentzich Rue des Près Cattenom Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Vendredi 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26
Pendant trois jours, petits et grands sont invités à profiter d’un programme festif avec attractions foraines, jeux pour enfants, animations variées, concerts et une ambiance conviviale.
Côté restauration, laissez-vous tenter par les incontournables burgers-frites, les délices réunionnais, ou encore les savoureuses flammekueches traditionnelles.
Une fête pour tous les goûts et tous les âges !Tout public
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Sentzich Rue des Près Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 57 00 contact@mairie-cattenom.fr
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English :
For three days, young and old alike are invited to enjoy a festive program featuring carnival rides, children’s games, a variety of entertainment, concerts, and a friendly atmosphere.
When it comes to food, treat yourself to the classic burgers and fries, delicious Reunionese specialties, or tasty traditional flammekueches.
A festival for all tastes and all ages!
L’événement Fête patronale Sentzich Cattenom a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS
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