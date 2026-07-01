Fête patronale Sentzich Sentzich Cattenom

Informations pratiques

Cattenom

Fête patronale Sentzich

Sentzich Rue des Près Cattenom Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

Pendant trois jours, petits et grands sont invités à profiter d’un programme festif avec attractions foraines, jeux pour enfants, animations variées, concerts et une ambiance conviviale.

Côté restauration, laissez-vous tenter par les incontournables burgers-frites, les délices réunionnais, ou encore les savoureuses flammekueches traditionnelles.

Une fête pour tous les goûts et tous les âges !Tout public

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Sentzich Rue des Près Cattenom 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 82 57 00 contact@mairie-cattenom.fr

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English :

For three days, young and old alike are invited to enjoy a festive program featuring carnival rides, children’s games, a variety of entertainment, concerts, and a friendly atmosphere.

When it comes to food, treat yourself to the classic burgers and fries, delicious Reunionese specialties, or tasty traditional flammekueches.

A festival for all tastes and all ages!

L’événement Fête patronale Sentzich Cattenom a été mis à jour le 2026-07-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS