EXPOSITION DE PASCAL CHAMPENOY Toulouges
EXPOSITION DE PASCAL CHAMPENOY Toulouges samedi 9 mai 2026.
Toulouges
EXPOSITION DE PASCAL CHAMPENOY
10 Chemin du Calvaire Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-09
Ne manquez pas l’exposition de Pascal Champenoy. Son univers intime puise dans l’émotion, l’intuition et l’expérience personnelle pour explorer des thèmes universels comme le vieillissement et la liberté corporelle.
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10 Chemin du Calvaire Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 50 81
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English :
Don’t miss Pascal Champenoy’s exhibition. His intimate universe draws on emotion, intuition and personal experience to explore universal themes such as aging and bodily freedom.
L’événement EXPOSITION DE PASCAL CHAMPENOY Toulouges a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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