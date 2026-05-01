Toulouges

EXPOSITION DE PASCAL CHAMPENOY

10 Chemin du Calvaire Toulouges Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-09

Ne manquez pas l’exposition de Pascal Champenoy. Son univers intime puise dans l’émotion, l’intuition et l’expérience personnelle pour explorer des thèmes universels comme le vieillissement et la liberté corporelle.

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10 Chemin du Calvaire Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 50 81

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English :

Don’t miss Pascal Champenoy’s exhibition. His intimate universe draws on emotion, intuition and personal experience to explore universal themes such as aging and bodily freedom.

L’événement EXPOSITION DE PASCAL CHAMPENOY Toulouges a été mis à jour le 2026-04-30 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME