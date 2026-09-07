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Exposition de Patchwork, Salle des fêtes de Castéra-Lectourois, Castéra-Lectourois

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Castéra-Lectourois · Castéra-Lectourois

Exposition de Patchwork, Salle des fêtes de Castéra-Lectourois, Castéra-Lectourois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle des fêtes de Castéra-Lectourois
Adresse
37 rue de la Peyrade 32700 Castéra-Lectourois
Ville
32700 Castéra-Lectourois
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Exposition de Patchwork 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Castéra-Lectourois Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de patchwork

Salle des fêtes de Castéra-Lectourois 37 rue de la Peyrade 32700 Castéra-Lectourois Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie
Exposition de Patchwork

©MARTY Nicole

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