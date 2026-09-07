Exposition de Patchwork, Salle des fêtes de Castéra-Lectourois, Castéra-Lectourois

samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Castéra-Lectourois · Castéra-Lectourois

Informations pratiques

Exposition de Patchwork 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Castéra-Lectourois Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Exposition de patchwork

Salle des fêtes de Castéra-Lectourois 37 rue de la Peyrade 32700 Castéra-Lectourois Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie

Exposition de Patchwork

©MARTY Nicole