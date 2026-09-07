AGENDA · Castéra-Lectourois
Exposition de Patchwork, Salle des fêtes de Castéra-Lectourois, Castéra-Lectourois
samedi 19 septembre 2026 · Salle des fêtes de Castéra-Lectourois · Castéra-Lectourois
Informations pratiques
Exposition de Patchwork 19 et 20 septembre Salle des fêtes de Castéra-Lectourois Gers
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Exposition de patchwork
Salle des fêtes de Castéra-Lectourois 37 rue de la Peyrade 32700 Castéra-Lectourois Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie
Exposition de Patchwork
©MARTY Nicole
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