Visites de l’église, Église Sainte-Madeleine, Castéra-Lectourois

Informations pratiques

Visites de l’église 19 et 20 septembre Église Sainte-Madeleine Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visites de l’église, libres ou commentées

Église Sainte-Madeleine 1 Rue de la Peyrade, 32700 Castéra-Lectourois, France Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie 0562687338 https://castera-lectourois.fr/histoire-patrimoine L’accès à l’église se fait par une porte du XVe siècle, décorée de voussures en accolade, crochets et fleurons. Plan rectangulaire ; chœur pentagonal. La nef et huit chapelles latérales sont voûtées d’ogives. Les chapiteaux sont ornés de pampres et de grappes de raisin. Le mur nord de l’église constituait autrefois un des remparts du castelnau. Cet édifice est caractéristique du gothique méridional finissant de cette partie du Gers. Le clocher a été surélevé d’un étage au XIXe siècle. Parking.

Visites de l’église, libres ou commentées

©Francis Dulin