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Visite libre du lavoir du Moura, Lavoir du Moura, Castéra-Lectourois

samedi 19 septembre 2026 · Lavoir du Moura · Castéra-Lectourois

Visite libre du lavoir du Moura, Lavoir du Moura, Castéra-Lectourois

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Lavoir du Moura
Adresse
38 route de Lectoure 32700 Castéra-Lectourois
Ville
32700 Castéra-Lectourois
Département
Gers
Tarif
Gratuit.

Visite libre du lavoir du Moura 19 et 20 septembre Lavoir du Moura Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du lavoir du Moura récemment restauré

Lavoir du Moura 38 route de Lectoure 32700 Castéra-Lectourois Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie à pied par un petit chemin
Visite libre du lavoir du Moura récemment restauré

© VACQUE Alain

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