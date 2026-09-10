AGENDA · Castéra-Lectourois
Visite libre du lavoir du Moura, Lavoir du Moura, Castéra-Lectourois
samedi 19 septembre 2026 · Lavoir du Moura · Castéra-Lectourois
Informations pratiques
Visite libre du lavoir du Moura 19 et 20 septembre Lavoir du Moura Gers
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du lavoir du Moura récemment restauré
Lavoir du Moura 38 route de Lectoure 32700 Castéra-Lectourois Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie à pied par un petit chemin
Visite libre du lavoir du Moura récemment restauré
© VACQUE Alain