Visite libre du lavoir du Moura, Lavoir du Moura, Castéra-Lectourois

Informations pratiques

Visite libre du lavoir du Moura 19 et 20 septembre Lavoir du Moura Gers

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du lavoir du Moura récemment restauré

Lavoir du Moura 38 route de Lectoure 32700 Castéra-Lectourois Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie à pied par un petit chemin

Visite libre du lavoir du Moura récemment restauré

© VACQUE Alain