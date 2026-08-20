Concert à l’église Sainte-Madeleine, Église Sainte-Madeleine, Castéra-Lectourois

Informations pratiques

Concert à l’église Sainte-Madeleine Samedi 19 septembre, 18h00 Église Sainte-Madeleine Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Assistez au concert « Monteverdi ou la naissance du baroque », proposé par la chorale Caster à Chœur.

Choristes, solistes et instrumentistes (violoncelle, violons et piano) vous invitent à découvrir l’univers musical de Claudio Monteverdi, figure majeure de la transition entre la Renaissance et le Baroque.

Tarif : 12 €.

Réservation possible.

Église Sainte-Madeleine 1 Rue de la Peyrade, 32700 Castéra-Lectourois, France Castéra-Lectourois 32700 Gers Occitanie 0562687338 https://castera-lectourois.fr/histoire-patrimoine L’accès à l’église se fait par une porte du XVe siècle, décorée de voussures en accolade, crochets et fleurons. Plan rectangulaire ; chœur pentagonal. La nef et huit chapelles latérales sont voûtées d’ogives. Les chapiteaux sont ornés de pampres et de grappes de raisin. Le mur nord de l’église constituait autrefois un des remparts du castelnau. Cet édifice est caractéristique du gothique méridional finissant de cette partie du Gers. Le clocher a été surélevé d’un étage au XIXe siècle. Parking.

Concert « Monteverdi ou la naissance du baroque » par la chorale « Caster à Choeur » – Choristes, solistes & cordes (violoncelle – violons – piano)

©Muriel Salé