Exposition de Paul Lavagen Salle Arvest (dans le hall) Pleyben

Informations pratiques

Pleyben

Exposition de Paul Lavagen

Salle Arvest (dans le hall) 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2027-01-04

Date(s) :

2026-12-02

Après avoir travaillé la sculpture en métal, Paul LAVAGEN a débuté la peinture en 2001. Passant progressivement de l’acrylique à l’huile, il a eu l’occasion d’exposer dans différents lieux ses toiles. Il imagine des paysages d’ailleurs où se mélangent l’abstraction et le figuratif. Il peint directement avec ses doigts sur la toile et cherche à créer sans image . .

Salle Arvest (dans le hall) 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

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English :

L’événement Exposition de Paul Lavagen Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE