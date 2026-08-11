Exposition de Paul Lavagen Salle Arvest (dans le hall) Pleyben
mercredi 2 décembre 2026 · Salle Arvest (dans le hall) · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Exposition de Paul Lavagen
Salle Arvest (dans le hall) 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2027-01-04
Date(s) :
2026-12-02
Après avoir travaillé la sculpture en métal, Paul LAVAGEN a débuté la peinture en 2001. Passant progressivement de l’acrylique à l’huile, il a eu l’occasion d’exposer dans différents lieux ses toiles. Il imagine des paysages d’ailleurs où se mélangent l’abstraction et le figuratif. Il peint directement avec ses doigts sur la toile et cherche à créer sans image . .
Salle Arvest (dans le hall) 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55
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English :
L’événement Exposition de Paul Lavagen Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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