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Exposition de Paul Lavagen Salle Arvest (dans le hall) Pleyben

mercredi 2 décembre 2026 · Salle Arvest (dans le hall) · Pleyben

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
lundi 4 janvier 2027
Lieu
Salle Arvest (dans le hall)
Adresse
15 Rue de l'Église
Ville
29190 Pleyben
Département
Finistère
Tarif

Pleyben

Exposition de Paul Lavagen

Salle Arvest (dans le hall) 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2027-01-04

Date(s) :
2026-12-02

Après avoir travaillé la sculpture en métal, Paul LAVAGEN a débuté la peinture en 2001. Passant progressivement de l’acrylique à l’huile, il a eu l’occasion d’exposer dans différents lieux ses toiles. Il imagine des paysages d’ailleurs où se mélangent l’abstraction et le figuratif. Il peint directement avec ses doigts sur la toile et cherche à créer sans image .   .

Salle Arvest (dans le hall) 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55 

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English :

L’événement Exposition de Paul Lavagen Pleyben a été mis à jour le 2026-08-11 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

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