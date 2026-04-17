Exposition de peintres condatois Espace Confluences Condat-sur-Vienne
Exposition de peintres condatois Espace Confluences Condat-sur-Vienne vendredi 8 mai 2026.
Condat-sur-Vienne
Exposition de peintres condatois
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 09:00:00
fin : 2026-05-17 12:00:00
Date(s) :
2026-05-08
L’exposition des peintres condatois met a l’honneur le talent local et la richesse de notre territoire. Découvrez une grande diversité de styles, techniques et inspirations à travers cet événement.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60
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English : Exposition de peintres condatois
L’événement Exposition de peintres condatois Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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