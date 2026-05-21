Exposition de Peinture Beynac-et-Cazenac
Exposition de Peinture Beynac-et-Cazenac dimanche 12 juillet 2026.
Beynac-et-Cazenac
Exposition de Peinture
Salle des Fêtes Beynac-et-Cazenac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
CulturaBeynac organise une exposition de peinture mettant à l’honneur le talent local et
la créativité d’artistes passionnés. Une belle occasion de s’évader, de s’inspirer et de
partager un moment culturel ouvert à tous.
Attention, le samedi sera de 10h à 16h. .
Salle des Fêtes Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine assoculturabeynac@gmail.com
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English : Exposition de Peinture
L’événement Exposition de Peinture Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir
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