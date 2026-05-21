Beynac-et-Cazenac

Exposition de Peinture

Salle des Fêtes Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-14 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

CulturaBeynac organise une exposition de peinture mettant à l’honneur le talent local et

la créativité d’artistes passionnés. Une belle occasion de s’évader, de s’inspirer et de

partager un moment culturel ouvert à tous.

Attention, le samedi sera de 10h à 16h. .

Salle des Fêtes Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine assoculturabeynac@gmail.com

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English : Exposition de Peinture

L’événement Exposition de Peinture Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir