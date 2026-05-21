Beynac-et-Cazenac

Vide-greniers

Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 09:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le Comité des fêtes vous convie au traditionnel vide-greniers de Beynac pour chiner et faire de bonnes affaires. Une ambiance conviviale vous attend avec buvette, grillades et sandwichs pour profiter pleinement de la journée !

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Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 19 65

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir