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Vide-greniers Beynac-et-Cazenac

Vide-greniers Beynac-et-Cazenac

Vide-greniers Beynac-et-Cazenac dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Parking du Capeyrou

Ville : 24220 Beynac-et-Cazenac

Département : Dordogne

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 2.5 2.5 Tarif de base plein tarif

Beynac-et-Cazenac

Vide-greniers

Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac Dordogne

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 09:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Le Comité des fêtes vous convie au traditionnel vide-greniers de Beynac pour chiner et faire de bonnes affaires. Une ambiance conviviale vous attend avec buvette, grillades et sandwichs pour profiter pleinement de la journée !

Réservez votre emplacement !   .

Parking du Capeyrou Beynac-et-Cazenac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 68 19 65 

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Beynac-et-Cazenac a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

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