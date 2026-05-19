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Exposition de peinture Malak Salle Jean Moulin Villeréal

Exposition de peinture Malak Salle Jean Moulin Villeréal

Exposition de peinture Malak Salle Jean Moulin Villeréal samedi 29 août 2026.

Lieu : Salle Jean Moulin

Adresse : Place Jean Moulin

Ville : 47210 Villeréal

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Villeréal

Exposition de peinture Malak

Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Venez découvrir à travers cette exposition les peintures huiles et acryliques de Malak
Exposition ouverte en continu de 9h à 18h
Venez découvrir à travers cette exposition les peintures huiles et acryliques de Malak
Exposition ouverte en continu de 9h à 18h   .

Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 45 91 13 

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English : Exposition de peinture Malak

Come and discover Malak’s oil and acrylic paintings
Exhibition open continuously from 9 am to 6 pm

L’événement Exposition de peinture Malak Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides

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