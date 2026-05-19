Exposition de peinture Malak Salle Jean Moulin Villeréal

Villeréal

Exposition de peinture Malak

Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Venez découvrir à travers cette exposition les peintures huiles et acryliques de Malak

Exposition ouverte en continu de 9h à 18h

Venez découvrir à travers cette exposition les peintures huiles et acryliques de Malak

Exposition ouverte en continu de 9h à 18h .

Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 45 91 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition de peinture Malak

Come and discover Malak’s oil and acrylic paintings

Exhibition open continuously from 9 am to 6 pm

L’événement Exposition de peinture Malak Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides