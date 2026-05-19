Exposition de peinture Malak Salle Jean Moulin Villeréal
Exposition de peinture Malak Salle Jean Moulin Villeréal samedi 29 août 2026.
Villeréal
Exposition de peinture Malak
Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Venez découvrir à travers cette exposition les peintures huiles et acryliques de Malak
Exposition ouverte en continu de 9h à 18h
Venez découvrir à travers cette exposition les peintures huiles et acryliques de Malak
Exposition ouverte en continu de 9h à 18h .
Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 45 91 13
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English : Exposition de peinture Malak
Come and discover Malak’s oil and acrylic paintings
Exhibition open continuously from 9 am to 6 pm
L’événement Exposition de peinture Malak Villeréal a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Coeur de Bastides
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