Exposition de peinture sur soie, poterie et oeuvre participative Centre socioculturel Adrien Demarais Luneray
Exposition de peinture sur soie, poterie et oeuvre participative Centre socioculturel Adrien Demarais Luneray vendredi 17 juillet 2026.
Luneray
Exposition de peinture sur soie, poterie et oeuvre participative
Centre socioculturel Adrien Demarais 45 Rue de la Cure Luneray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-17 14:30:00
fin : 2026-07-21 18:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-18 2026-07-20
Le Centre Culturel Adrien Desmarais vous propose de rencontrer ses amateurs et professionnels passionnés de la section poterie et peinture sur soie. Venez visiter l’atelier, participez à des ateliers créatifs et laissez votre touche artistique sur le projet commun de peinture sur soie ! .
Centre socioculturel Adrien Demarais 45 Rue de la Cure Luneray 76810 Seine-Maritime Normandie +33 6 47 95 76 17
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English : Exposition de peinture sur soie, poterie et oeuvre participative
L’événement Exposition de peinture sur soie, poterie et oeuvre participative Luneray a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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