Exposition de peintures de Benjamin Cappelli Office de Tourisme La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Exposition de peintures de Benjamin Cappelli

Office de Tourisme 5 Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 10:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Né en Provence en 1980, j’ai gardé en mémoire les étés de mon enfance passés près de Donzy. Passé la quarantaine, j’ai choisi de m’y établir définitivement, à Suilly-la-Tour. Autodidacte, je découvre véritablement la peinture en 2019. Depuis 2023, je vis et peins en Bourgogne.

Après une première exposition au printemps 2026 à la galerie La Boucherie (Léré), qui faisait dialoguer mes origines méridionales avec mon nouvel ancrage nivernais, mon travail se concentre aujourd’hui pleinement sur le territoire où j’ai choisi de vivre.

Un été à peindre dans la Nièvre est le fruit de cette nouvelle étape. Durant tout l’été, j’ai parcouru la Nièvre, peignant les lieux qui me sont familiers. Le parcours commence dans le Donziais, se poursuit à La Charité-sur-Loire et s’élargit à d’autres paysages rencontrés au fil de la saison.

La canicule de 2026 a donné à cette série une lumière particulière, faisant surgir des couleurs intenses et des contrastes que seul l’été sait révéler. Les toiles sont peintes dans la chaleur de l’été, sous cette lumière vive qui fait chanter les couleurs. Cette lumière du Sud que je porte en moi, et que je suis venu retrouver, presque instinctivement, sous le soleil nivernais. .

Office de Tourisme 5 Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06

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English : Exposition de peintures de Benjamin Cappelli

L’événement Exposition de peintures de Benjamin Cappelli La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-25 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges