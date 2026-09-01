Spectacle immersif Le Fléau, d’après Mesure pour mesure de William Shakespeare Prieuré La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Spectacle immersif Le Fléau, d’après Mesure pour mesure de William Shakespeare

Prieuré Cours du Château La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – 17 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Nouvel artiste associé de La Maison à Nevers, Léonard Matton est le spécialiste français du théâtre immersif une forme où les spectateurs sont entraînés au cœur même de l’action qui se déroule tout autour d’eux. Son plus grand succès, Le Fléau, a été créé pour la cour d’honneur du Palais Royal à Paris et s’est joué depuis dans plusieurs sites patrimoniaux remarquables. Portée par 17 artistes, comédiens et musiciens, cette tragicomédie baroque prendra place en déambulation dans les espaces du prieuré.

Dans Mesure pour mesure, Shakespeare analyse les ambiguïtés du contrat social et interroge l’équivoque sous toutes ses formes. Comme dans Game of Thrones, la pièce entremêle plusieurs narrations qui plongent le public dans les multiples strates de la société noblesse, prostitution, clergé, justice… Face à plusieurs visions du monde, quelle serait la juste application d’une loi ?

Une œuvre enchanteresse et fascinante, au plus près de l’émotion du spectateur directement immergé au cœur de la pièce. (…) Le Fléau est sans doute le meilleur spectacle de l’été 2023 à Paris. À VOIR À LIRE

| Mise en scène de Léonard Matton, Cie Emersion

| Tarif plein 26€/ tarif réduit 17€ Infos et réservations auprès de La Maison .

Prieuré Cours du Château La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 93 09 09

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English : Spectacle immersif Le Fléau, d’après Mesure pour mesure de William Shakespeare

L’événement Spectacle immersif Le Fléau, d’après Mesure pour mesure de William Shakespeare La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-11 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges