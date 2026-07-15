Exposition de peinture Joëlle Martin Office de Tourisme La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Exposition de peinture Joëlle Martin

Office de Tourisme 5 Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:00:00

fin : 2026-08-15 17:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Je me présente sous le pseudonyme JDM, diminutif de Joëlle Durantin Martin. Native de La Charité-sur-Loire, petite ville de la Nièvre, je garde ancrés dans ma mémoire ses ruelles, ses remparts et ses squares.

Le dessin, la peinture et l’écriture me permettent d’exprimer mes émotions je me dévoile à travers mes toiles. Je travaille essentiellement la peinture acrylique et, depuis peu, j’intègre le transfert de photos dans mes créations.

Dans mon univers, chaque élément a son langage

Les arbres représentent la vie, la lutte, la peur, la solitude et la résistance face au mal.

L’eau incarne l’apaisement et la tranquillité.

La musique, synonyme de joie et d’inspiration, m’accompagne sur le chemin de la libération.

Cette exposition est l’aboutissement d’une période charnière de ma vie. .

Office de Tourisme 5 Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 15 06

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English : Exposition de peinture Joëlle Martin

L’événement Exposition de peinture Joëlle Martin La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-10 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges