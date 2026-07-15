Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy Cours du Château La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy

Cours du Château Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy

Dans un monde professionnel où la pression, les non-dits et les rapports de force sont omniprésents, les individus peinent plus que jamais à s’affirmer, à poser leurs limites et à se faire respecter.

Frédéric Lévy nous parlera, entre autres choses, de savoir dire non, de l’importance de poser des limites et bien sûr des bienfaits de l’assertivité. Des sujets qu’on retrouve dans son dernier livre Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds ! Le pouvoir de l’assertivité au travail paru en mars dernier aux édition Vuibert.

Gratuit, entrée libre, tous public.

Atelier organisé par la bibliothèque municipale, à la bibli quartier d’été du Prieuré, dans le cadre de Voilà l’été dans la cité.

Bibli quartier d’été, Prieuré de La Charité-sur-Loire, 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire .

Cours du Château Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 91 61 bibliotheque@lacharitesurloire.fr

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English : Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy

L’événement Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges