Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy Cours du Château La Charité-sur-Loire
jeudi 20 août 2026 · Cours du Château · La Charité-sur-Loire
Informations pratiques
La Charité-sur-Loire
Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy
Cours du Château Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy
Dans un monde professionnel où la pression, les non-dits et les rapports de force sont omniprésents, les individus peinent plus que jamais à s’affirmer, à poser leurs limites et à se faire respecter.
Frédéric Lévy nous parlera, entre autres choses, de savoir dire non, de l’importance de poser des limites et bien sûr des bienfaits de l’assertivité. Des sujets qu’on retrouve dans son dernier livre Arrêtez de vous laisser marcher sur les pieds ! Le pouvoir de l’assertivité au travail paru en mars dernier aux édition Vuibert.
Gratuit, entrée libre, tous public.
Atelier organisé par la bibliothèque municipale, à la bibli quartier d’été du Prieuré, dans le cadre de Voilà l’été dans la cité.
Bibli quartier d’été, Prieuré de La Charité-sur-Loire, 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire .
Cours du Château Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 91 61 bibliotheque@lacharitesurloire.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy
L’événement Rencontre dédicace avec Frédéric Lévy La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
À voir aussi à La Charité-sur-Loire (Nièvre)
- Stage Du figuratif à l’abstrait en peinture Galerie du Pont La Charité-sur-Loire 15 juillet 2026
- Visite guidée Les coulisses du prieuré avant travaux Le cloître La Charité-sur-Loire 15 juillet 2026
- Atelier Découverte Parent-Enfant Officine du Cacao La Charité-sur-Loire 16 juillet 2026
- Stage Dessin de modèle vivant poses longues La Galerie du Pont La Charité-sur-Loire 18 juillet 2026
- Stage Dessin, les bases ombre, lumière, perspective Galerie du Pont La Charité-sur-Loire 22 juillet 2026