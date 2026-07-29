Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles” La Charité-sur-Loire
jeudi 27 août 2026 · La Charité-sur-Loire
Informations pratiques
La Charité-sur-Loire
Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles”
Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles” par la compagnie Tutti-Ponk
Une lecture à voix haute, accompagnée d’un costume musical à quatre mains, pour une véritable rencontre avec sept auteurs en quête d’émerveillement.
La compagnie Tutti-Ponk se compose de
Cécile De Verneuil voix
Lionel Wendling pedale steel guitare
Muriel Calmel clavier
Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans.
Lecture musicale organisée par la bibliothèque municipale, à la bibli quartier d’été du Prieuré, dans le cadre de Voilà l’été dans la cité.
Bibli quartier d’été, Prieuré de La Charité-sur-Loire, 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire .
Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 91 61 bibliotheque@lacharitesurloire.fr
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English : Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles”
L’événement Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles” La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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