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AGENDA · La Charité-sur-Loire

Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles” La Charité-sur-Loire

jeudi 27 août 2026 · La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Bibli quartier d'été au Prieuré
Ville
58400 La Charité-sur-Loire
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

La Charité-sur-Loire

Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles”

Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 16:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles” par la compagnie Tutti-Ponk

Une lecture à voix haute, accompagnée d’un costume musical à quatre mains, pour une véritable rencontre avec sept auteurs en quête d’émerveillement.

La compagnie Tutti-Ponk se compose de

Cécile De Verneuil voix
Lionel Wendling pedale steel guitare
Muriel Calmel clavier
Gratuit, sur inscription, à partir de 12 ans.

Lecture musicale organisée par la bibliothèque municipale, à la bibli quartier d’été du Prieuré, dans le cadre de Voilà l’été dans la cité.

Bibli quartier d’été, Prieuré de La Charité-sur-Loire, 8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire   .

Bibli quartier d’été au Prieuré La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 91 61  bibliotheque@lacharitesurloire.fr

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English : Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles”

L’événement Spectacle “Mmeuuuhhh z’et merveilles” La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-21 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges

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