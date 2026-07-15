Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

FESTIVAL BLUES EN LOIRE 2026

Salle des fêtes et dans la ville La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 23 – 23 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-15 23:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Festival de Blues dont c’est la 24e édition. Née à La Charité-sur-Loire, cette manifestation fait maintenant des incursions dans des villes alentour, comme Guérigny le 13 août où la Grand Rue et l’espace Lafayette vont résonner au son du blues.

Une grosse partie du festival se déroule à La Charité sur Loire dans divers lieux de la ville pour les concerts off et à la Halle aux Grains/Salle des Fêtes pour les soirées payantes. Le patrimoine historique de la ville offre un cadre magnifique aux concerts gratuits de l’après midi. La programmation internationale illustre la grande variété des styles que compte le Blues, avec des artistes connus comme des groupes émergents. Cette année l’accent est mis sur la jeunesse. .

Salle des fêtes et dans la ville La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 82 78 23 production@bluesenloire.com

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English : FESTIVAL BLUES EN LOIRE 2026

L’événement FESTIVAL BLUES EN LOIRE 2026 La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-07 par Nièvre Attractive