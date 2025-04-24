Dessiner les drapés maîtrise du dessin de volume Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Dessiner les drapés maîtrise du dessin de volume

Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 17:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Une journée pour apprendre ou revoir les bases du dessin de drapés.

L’étude de la structure, des ombres et des lumières permet une compréhension et une restitution juste des plis et du volume général d’un tissu drapé.

Expérimentation des techniques de synthétisation des formes, de repérage des valeurs.

Travailler avec attention cette capacité d’observation permet de progresser dans toutes les représentations de volumes en dessin et peinture.

Travail en valeurs de gris au fusain et si vous le souhaitez, en couleur avec pastels secs.

Techniques

Fusain

Craie d’art (carrés conté gamme de gris + noir)

Pastels secs

Matériel fourni

Fusains, papier dessin

Matériel à prévoir si vous souhaitez expérimenter le travail en couleur

Pastels secs et papier adapté au pastel .

Galerie du Pont 10, Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessiner les drapés maîtrise du dessin de volume

L’événement Dessiner les drapés maîtrise du dessin de volume La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-04 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)