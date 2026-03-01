Exposition de la lueur à la forme tableaux de Marie-Yannick Brizar Le Borgne Office de Tourisme La Charité-sur-Loire

Exposition de la lueur à la forme tableaux de Marie-Yannick Brizar Le Borgne

Office de Tourisme 5 Place Sainte-Croix La Charité-sur-Loire Nièvre

Gratuit

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-04-02

2026-03-13

D’aussi loin que je me souvienne, dessiner a fait partie de ma vie. Je suis une artiste autodidacte, n’ayant pas fait d’école d’art. J’ai pris quelques cours dans différents lieux ou contextes au cours de ma vie, en fonction de mon temps libre.

J’aime utiliser plusieurs médiums huile, aquarelle, acrylique. Je ne cherche pas à choisir entre le figuratif et l’abstrait, car ce qui m’importe avant tout, c’est de traduire en visuel la vibration que me propose un sujet.

Le figuratif me fascine en ce qu’il me permet, sur une surface plane, de faire apparaître la 3e dimension et m’ancre dans une discipline qui s’apparente à ma première formation la danse classique. J’éprouve une grande joie à tenter de représenter la figure humaine et le mouvement, entre autres sujets.

L’abstraction, quant à elle, me plonge dans la poétique du geste plus ample et libre un peu comme le geste dansé en danse contemporaine, découvrant les vibrations colorées, les reliefs et profondeurs d’une émotion traduite en mouvement sur la toile. Mes créations abstraites récentes expriment mes interrogations et inquiétudes sur les fragilités de notre humanité, tellement mise à mal dans notre monde si instable. J’aime chercher et apprendre. .

