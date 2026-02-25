Stage collage et techniques mixtes créatives Galerie du Pont La Charité-sur-Loire

Stage collage et techniques mixtes créatives

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Créer l’unité à partir de sources multiples.

Rechercher, composer, organiser, faire des choix, pour orienter votre travail vers une expression personnelle singulière.

Couper, déchirer, coller, superposer, arracher, peindre, écrire, mêler les techniques pour faire émerger une création cohérente et construite autant que libre et expérimentale.

Matériel à prévoir

– peinture acrylique

– ciseaux et/ou cutter

– 1 bâtonnet de colle blanche

– pinceaux ou brosses de taille diverses (pour étaler la colle et peindre)

– vous pouvez prévoir des éléments de collages pas trop épais (ficelle, laine, dentelles…)

Et en fonction de ce que vous avez

– pastels gras et/ou secs

– encre de chine

– encres colorées

– gouache ou aquarelle

Matériel fourni

– tous les éléments de collages papier (magazines, partitions, papiers de soie, journaux etc)

– support planches médium

– apprêt pour les supports si nécessaire

– colle universelle liquide

– tout un tas de matériaux et d’outils divers et variés ! .

Galerie du Pont 10 Rue du Pont La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 25 03 58 charlotteatelierlefusain@gmail.com

